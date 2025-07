Segreti di famiglia 2 replica puntata 10 luglio in streaming | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi con Segreti di famiglia, la soap turca che tiene tutti col fiato sospeso. Nella puntata del 10 luglio, i segreti si svelano e le emozioni si intensificano: Cinar scopre qualcosa di sconvolgente su Burak e Mehmetcan. Vuoi rivivere ogni momento? Ecco il video Mediaset in streaming per rivedere l’episodio 22 e scoprire cosa succederà nel prossimo capitolo di questa avvincente storia.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 10 luglio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Cinar informa le ragazze che Burak è sospettato di omicidio e si sente in colpa per avergli passato notizie importanti su Mehmetcan. Ma nessuno se lo aspettava. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 22 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Segreti di famiglia 2, replica puntata 10 luglio in streaming | Video Mediaset

