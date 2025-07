Via Bologna cantiere infinito Ferrovia e lavori mesi di disagi | Il Comune insieme ai residenti

Il cantiere infinito di via Bologna continua a impattare sulla vita quotidiana dei residenti, tra mesi di disagi e lavori incessanti. Tuttavia, il Comune si impegna a dialogare e trovare soluzioni condivise, consapevole dell’importanza di questa grande opera per la mobilità futura della città . Nell’incontro di ieri nel parchetto Uber Bacilieri, il vicesindaco Balboni ha ribadito l’impegno a rendere il percorso più sostenibile e meno gravoso. La collaborazione tra amministrazione e cittadini sarà la chiave per il successo di questa trasformazione epocale.

Il cantiere infinito. Un altro incontro, con i residenti per fare il punto sulle prossime tappe di una delle infrastrutture che in assoluto cambierà di più il volto della città e che si riverbererà – stando ai presupposti – in maniera molto positiva sulla mobilità cittadina. È il vicesindaco Alessandro Balboni che nel tardo pomeriggio di ieri nel parchetto Uber Bacilieri, ha incontrato ancora una volta una delegazione di residenti delle vie coinvolte dal cantiere per l’interramento della linea ferroviaria in via Bologna. L’appuntamento, è stato appunto l’occasione per fare il punto sull’avanzamento dei lavori, illustrare le prossime tappe e, soprattutto, presentare ai cittadini il percorso di progettazione partecipata che guiderà la realizzazione delle opere pubbliche successive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Bologna, cantiere infinito. Ferrovia e lavori, mesi di disagi: "Il Comune insieme ai residenti"

Il cantiere "dimenticato" da vent'anni, residenti preoccupati alla Madonnina - Il cantiere dimenticato da vent’anni alla Madonnina rappresenta un inquietante simbolo di abbandono e promesse non mantenute.

