Installazione filmica di Isaac Julien per narrare l’arte

In occasione del Cinquecentenario di Palazzo Te, la Fondazione presenta un’anteprima mondiale di "All That Changes You", la nuova installazione filmica di Sir Isaac Julien. Con la sua visione artistica unica, Julien trasforma lo spazio in un racconto coinvolgente che rivela il fascino e la complessità di questo patrimonio storico. Un’esperienza sensoriale che invita a riflettere sulle domande più profonde dell’arte e della storia, lasciando il pubblico immerso in un viaggio emozionante e indimenticabile.

Fondazione Palazzo Te, in occasione del Cinquecentenario, presenta in anteprima mondiale a Mantova, dal 4 ottobre 2025, All That Changes You, la nuova installazione filmica del celebre artista e regista britannico Sir Isaac Julien (Londra, 1960). Con il curatore Lorenzo Giusti, la Fondazione ha individuato in Isaac Julien l'artista a cui commissionare un'opera capace di illuminare tanto il fascino quanto la complessità di Palazzo Te e le domande che il palazzo e i suoi affreschi pongono al mondo contemporaneo. Dal dialogo tra il direttore Stefano Baia Curioni, Lorenzo Giusti, Isaac Julien e Mark Nash è nata l'idea di realizzare un progetto espositivo in cui il tema delle Metamorfosi e la visione poetica di Giulio Romano – con la sua straordinaria capacità di interrogare il presente – potessero essere riletti in una prospettiva "più che umana", a partire da alcune delle più stimolanti riflessioni filosofiche e spunti narrativi degli ultimi anni.

