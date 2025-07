Episodio grave che ci ha scossi Servono pattuglie serali a piedi

Un episodio gravissimo ha scosso Ravenna: una rissa con accoltellamento che ha lasciato quattro feriti nel cuore della città. Dino Dalfiume, titolare del Costa Cafè, sottolinea l’esigenza di maggiore presenza delle forze dell’ordine serali per garantire sicurezza e tranquillità. È fondamentale intervenire tempestivamente, perché la pace nel centro storico non può essere compromessa. La sicurezza dei cittadini deve tornare al primo posto.

Dopo la rissa con accoltellamento che ha visto ferite quattro persone in centro a Ravenna nella serata di martedì, parla il titolare del Costa Cafè Dino Dalfiume: "Servono più Forze dell’Ordine a presidiare il centro storico". È proprio nel locale tra via Matteotti, via IV Novembre e la piazza Andrea Costa, secondo la testimonianza delle bariste di turno, che un uomo – già ferito e insanguinato – sarebbe entrato e avrebbe rubato il coltello dal bancone, per poi scappare. "L’episodio ci ha lasciato molto scossi per la sua gravità. La nostra barista ha fatto un atto di grande coraggio ed è riuscita ad allontanarlo, tentando anche di riprendersi il coltello, ma è rimasta spaventata dall’accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Episodio grave che ci ha scossi. Servono pattuglie serali a piedi"

