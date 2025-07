Ancora incendi in Puglia Ieri altra giornata difficile

Ancora una giornata difficile per la Puglia, segnata da vasti incendi che continuano a mettere a dura prova territori e comunità. Tra Monte Sant’Angelo, Foggia e il Barese, i roghi hanno causato interventi emergenziali e disagi significativi, coinvolgendo anche anziani e trasporti. La lotta contro questi incendi evidenzia l’urgenza di interventi efficaci per tutelare ambiente e sicurezza. La regione si trova di fronte a una sfida cruciale: come prevenire e gestire queste emergenze in futuro?

Ieri incendio in territorio di Monte Sant’Angelo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco anche per mettere in salvo due anziani. Nuovamente disagi nel foggiano nel pomeriggio, anche al traffico ferroviario e automobilistico, dove il giorno prima la chiusura era stata causata per molte ore dal disastroso incendio tra Marina di Chieuti e Serracapriola. Rilevante incendio di vegetazione ieri anche nel barese, in territorio di Monopoli, dove è stato utilizzato anche un Canadair per spegnere le fiamme. L'articolo Ancora incendi in Puglia Ieri altra giornata difficile proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ancora incendi in Puglia Ieri altra giornata difficile

In questa notizia si parla di: incendi - puglia - altra - giornata

Incendi boschivi in Puglia, pronto il piano regionale di prevenzione: "Telecamere attive nelle aree sensibili" - La Puglia si prepara a combattere gli incendi boschivi con un piano regionale ambizioso! Con telecamere attive nelle aree sensibili, l’attenzione alla prevenzione si fa sempre più incisiva.

, Gli incendi a Campomarino bloccano anche i Frecciarossa. Un'altra giornata di passione per chi ha scelto di viaggiare in treno. Gli incendi che s Vai su Facebook

Ancora incendi in Puglia; Incendio nel Foggiano: sindaco Chieuti, 'giornata apocalittica'; Incendi, altra giornata difficile: treni fermi, traffico bloccato sull’A14 e problemi sulla SS16.

Ancora incendi in Puglia Ieri altra giornata difficile - Ieri incendio in territorio di Monte Sant’Angelo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco anche per mettere in salvo due anziani. Secondo noinotizie.it

Ancora incendi: nel foggiano e nel barese Ieri altra giornata difficile - Ieri incendio in territorio di Monte Sant’Angelo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco anche per mettere in salvo due anziani. Si legge su noinotizie.it