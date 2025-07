Ance | Il Passante è una priorità O perderemo finanziamenti

Il Passante 232 rappresenta molto più di un semplice collegamento: è una priorità strategica per Bologna e per l’Italia intera. Stefano Betti, presidente di Ance Emilia Area Centro, sottolinea con fermezza che la sua realizzazione è urgente, al fine di evitare la perdita di finanziamenti fondamentali. È il momento di agire con decisione, perché questa infrastruttura può davvero cambiare il volto del nostro territorio e del Paese.

"Il Passante? Va fatto. È questa la vera priorità". Non usa giri di parole Stefano Betti, presidente di Ance Emilia Area Centro, evidenziando l’utilità dell’opera non solo per Bologna, ma per l’intero Paese. "Bisogna procedere con tempestività, per rispondere così alle esigenze del territorio. Voglio ricordare che il Passante è un’opera che riguarda sì questa città in senso fisico, ma che sarà strategica per tutta l’Italia, per il passaggio delle merci e non solo". La priorità, secondo Betti, sembra quindi quella di "realizzarlo in fretta – ribadisce –, perché l’allocazione dei finanziamenti all’interno degli accordi con Anas deve essere rispettata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it