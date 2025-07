La macchina da guerra Usa nelle mani della Cina L' allarme che scuote il Pentagono

La macchina da guerra degli Stati Uniti si trova sotto un allarme crescente, con la Cina che detta legge nel settore della Difesa. Secondo il recente 2025 National Security Scorecard di Giovini, Washington dipende troppo dalle aziende cinesi per componenti critici, una vulnerabilità che potrebbe mettere a rischio la sicurezza nazionale in tempi di crisi. Una dipendenza che solleva domande vitali sul futuro della strategia militare americana e sulla sua capacità di autodifesa in scenari di tensione globale.

Il settore della Difesa degli Stati Uniti? Dipende troppo dalla Cina. Lo ha scritto nero su bianco l'ultimo rapporto pubblicato da Giovini, il 2025 National Security Scorecard, secondo il quale a fornire la maggior parte dei componenti critici per i programmi militari Usa sono aziende cinesi. Non una condizione ottimale per Washington, visto che Pechino rappresenta il rivale numero uno e che in caso di tensioni, conflitti regionali o peggio guerre aperte, il Dragone potrebbe fare leva su questo vantaggio non da poco per colpire la macchina bellica del Pentagono. Detto altrimenti, le catene di approvvigionamento militari Usa sono troppo interconnesse con le industrie cinesi.

