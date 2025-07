Gestione Caffè del Teatro | Bando con troppi vincoli

Il Caffè Teatro di Carpi, un vero e proprio gioiello culturale, si trova oggi al centro di una controversia legata al nuovo bando di gestione. L’ingegner Massimo Barbi di Forza Italia critica la troppa rigidità del bando, che rischia di escludere molti potenziali investitori privati. Dopo 12 anni di chiusura, il futuro di questa preziosa realtà sembra dipendere dalla possibilità di aprire a maggiori opportunità e meno vincoli, affinché il teatro possa tornare a vivere e a entusiasmare la comunità.

"Il bando attuale per la concessione del Caffè Teatro risulta essere troppo selettivo e taglia notevolmente la platea dei soggetti privati che potrebbero voler investire". L’ingegner Massimo Barbi, coordinatore Forza Italia Carpi, interviene a gamba tesa dopo che il Comune ha comunicato la pubblicazione del bando di gestione di quello che è considerato uno dei gioiellini di Carpi. "Sono 12 anni che il Caffè Teatro è chiuso - prosegue Barbi - e sono stati tanti gli errori fatti dalle varie amministrazioni comunali. Da un lato, va detto che adesso i privati sono stati sollevati dall’onere di presentare un progetto in grado di superare il vaglio di un ente come la Soprintendenza, e di questo va dato merito al sindaco Righi, che ha finalmente capito che senza un’intermediazione forte da parte del Comune, non ci sarebbe stato alcun risultato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it