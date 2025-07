38.000 tonnellate di cibo nella spazzatura | guerra allo spreco alimentare!

gettate via, alimentando un dolore silenzioso che mette in discussione i valori di una cultura gastronomica ricca e rispettosa. È ora di agire e di dare voce a una vera guerra allo spreco alimentare, per proteggere il nostro patrimonio e il pianeta.

In un Paese che vanta una delle culture gastronomiche più ricche al mondo, dove il cibo è identità , tradizione e arte quotidiana, esiste un paradosso tanto doloroso quanto silenzioso: lo spreco alimentare sistemico che avviene ogni giorno nelle mense scolastiche, aziendali e pubbliche. È un fenomeno che raramente fa notizia, ma che ha numeri impressionanti: ogni anno, in Italia, oltre 38.000 tonnellate di cibo perfettamente commestibile vengono buttate via solo all’interno dei servizi di ristorazione collettiva. Un’enormità che rappresenta un danno etico, economico e ambientale. Ogni vassoio non consumato in una scuola, ogni piatto lasciato intatto in una mensa aziendale, ogni avanzo che finisce nel bidone dell’umido in un ospedale o in una caserma, raccontano una storia di inefficienza e disattenzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 38.000 tonnellate di cibo nella spazzatura: guerra allo spreco alimentare!

