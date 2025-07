Lo Sferisterio fa felici gli hotel | Tutto esaurito nei weekend prenotazioni anche per i concerti

che l'interesse per la nostra città non si esaurisce con il festival, ma si estende anche ai concerti e agli eventi culturali in programma. Il successo dello Sferisterio si traduce in un’onda di entusiasmo che coinvolge tutta la comunità e valorizza il nostro territorio come meta ideale per un turismo sempre più internazionale. Un’occasione da non perdere per vivere Macerata in tutta la sua magia.

Il flusso di turisti in città, in arrivo da tutta Italia e da fuori nazione, è confermato anche dalla voce degli albergatori del centro storico. Aldo Zeppilli, titolare delle strutture dell’Albergo diffuso de Le Dimore (in via Armaroli) e I Mecenati (in vicolo Sferisterio) afferma: "I weekend sono tutti pieni fino a dopo Ferragosto, e lo sono in realtà già da tempo perché legati agli appuntamenti del Macerata opera festival. Per questo sappiamo che il periodo funzionerà bene. Resta da riempire ancora qualche giorno durante la settimana, ma sotto data solitamente le camere si riempiono sempre, anche solo con chi decide di allungare di qualche giorno la permanenza in città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo Sferisterio fa felici gli hotel: "Tutto esaurito nei weekend, prenotazioni anche per i concerti"

In questa notizia si parla di: sferisterio - felici - hotel - tutto

Lo Sferisterio traina le presenze in città. Gli hotel di Macerata sono al completo.

Lo Sferisterio traina le presenze in città. Gli hotel di Macerata sono ... - MACERATA È andato in archivio il secondo weekend della stagione lirica 2024, che come mostrato dalla prima tre giorni è nata sotto buon auspici e sta ben proseguendo alla grande. Secondo corriereadriatico.it

Macerata, tre eventi per i 40 anni dalla cessione dello Sferisterio ... - MACERATA Nei 40 anni dalla cessione dello Sferisterio alla Città di Macerata avvenuta nel 1985, gli Eredi dei Cento Consorti celebrano l’anniversario di tale evento con la rassegna ... Lo riporta msn.com