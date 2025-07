Rapporto Montagna L’ecografia dei Sibillini

Scopri come i Monti Sibillini e le altre aree delle Marche stanno vivendo una rinascita demografica. Il saldo migratorio, positivo tra il 2019 e il 2023, segna un trend in crescita, aprendo nuove prospettive per l’intera catena appenninica. Tuttavia, le differenze tra le zone evidenziano scenari variegati: dal +29 per mille nel Montefeltro a valori più contenuti nei Sibillini. Un quadro complesso che invita a riflettere sulle opportunità future di questa regione.

Il saldo migratorio nel periodo 2019 - 2023, nella montagna delle Marche, è dell’1,81 per mille. È positivo anche se inferiore alla media nazionale, ma è in crescita rispetto al quinquennio precedente. Un trend che apre nuovi scenari per gli Appennini, anche se bisogna fare gli opportuni distinguo: nella parte nord della regione, infatti, nel Montefeltro e nel Metauro, la forbice varia fra +17,3 e +29 per mille, mentre nei Sibillini e nella vallata del Tronto il saldo è ancora negativo per -24 e -27 per mille. Questo il dato più significativo emerso in occasione della presentazione del ‘ Rapporto Montagne Italia 2025 ’, che si è tenuto ad Amandola martedì; presenti il Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, gli autori del rapporto elaborato da Uncem fra cui Luca Lo Bianco, Antonio Nicoletti, Fabio Renzi, Giampiero Lupatelli e Guido Castelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapporto Montagna. L’ecografia dei Sibillini

