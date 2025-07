Le Bestie di Satana a Garlasco? Vi dico come stanno davvero le cose

Nel cuore di Garlasco si nasconde un mistero che ancora infiamma le menti e le paure: le Bestie di Satana. La scomparsa di Christian Frigerio, avvenuta nel 1996, rimane un enigma avvolto da sospetti e connessioni inquietanti. Ma cosa c'è davvero dietro questi eventi? Scopriamo insieme la verità nascosta, sfatando miti e rivelando dettagli poco conosciuti su uno dei casi più oscuri della nostra storia recente.

Si cerca ancora Christian Frigerio, il 23enne di Brugherio che nella notte del 14 novembre 1996 scomparve dopo essere uscito con la sua bicicletta. La sua scomparsa si ipotizza possa essere connessa con la vicenda delle Bestie di Satana, gruppo di persone condannate per gli omicidi di Fabio Tollis, Chiara Marino e Mariangela Pezzotta, oltre che per il suicidio indotto di Andrea Bontade. Alle Bestie di Satana potrebbero essere collegate un numero di vittime pari a 18 tra i suddetti omicidi e diversi omicidi indotti. Per questa ragione, la vicenda ha lasciato un profondo segno nell'opinione pubblica italiana, tanto che qualcuno cerca di scorgere collegamenti e connessioni perfino dove non ci sono.