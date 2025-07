Il 76% delle imprese bergamasche fatica a trovare personale | in rialzo le retribuzioni di ingresso per i neolaureati

In un contesto economico in rapido mutamento, il 76% delle imprese bergamasche fatica a trovare personale qualificato, mentre le retribuzioni dei neolaureati sono in aumento. Nei prossimi vent’anni, la provincia dovrà affrontare una carenza di circa 85.000 lavoratori, con le aziende che lottano per trattenere i talenti e attrarne di nuovi. Questo scenario mette in evidenza l'urgenza di strategie efficaci per il mercato del lavoro locale, che diventa sempre più complesso e competitivo.

La provincia di Bergamo nei prossimi 20 anni si troverĂ a fare i conti con una carenza di personale di circa 85mila unitĂ : in un contesto estremamente dinamico, è in continuo aumento la quota di imprese in difficoltĂ nel reperimento delle necessarie figure professionali, mentre l'altra faccia della medaglia è rappresentata dalle aziende che i talenti faticano a trattenerli. Sono alcune delle indicazioni che emergono dall'indagine "I numeri per le risorse umane" realizzata da Confindustria, con la collaborazione delle Associazioni del sistema, fra cui Confindustria Bergamo. La ricerca, svolta tra febbraio e aprile di quest'anno, fornisce informazioni per il 2024 sulle evoluzioni del lavoro e le politiche di gestione nelle aziende associate.

