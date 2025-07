Ladri in spiaggia | rubati anche i gonfiabili

In un’epoca in cui la sicurezza delle spiagge dovrebbe essere una priorità, purtroppo emergono episodi sconcertanti come il recente furto di gonfiabili e attrezzature durante il maltempo a Ponente. Non si tratta di una bravata isolata, ma di un tentativo mirato di sottrarre beni condivisi e utili per tutti. Un danno che colpisce la comunità e mette in discussione l’efficacia dei servizi offerti dall’amministrazione. È giunto il momento di rafforzare la tutela e la vigilanza per garantire un’estate all’insegna della serenità.

Approfittano del maltempo e rubano i gonfiabili in un ricovero di attrezzature del lungomare di Ponente. Non una bravata, ma un vero e proprio furto mirato quello messo a segno in una delle strutture adibite a ricovero del materiale utilizzato dagli utenti delle spiagge libere. Un servizio che l'Amministrazione comunale offre ormai da un decennio e che evita a chi usufruisce della spiaggia libera, di portarsi avanti e indietro le attrezzature: "Come ogni volta che andiamo al mare – spiega un bagnante di Ostra, riponiamo le nostre attrezzature, gonfiabili dei bambini compresi, nello spazio adibito: i primi anni eravamo soliti legare sdrai e lettini, ma con il passare del tempo, abbiamo iniziato a lasciarli all'interno, in quanto andiamo al mare quasi ogni giorno.

