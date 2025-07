Corea Sud arrestato per la seconda volta l' ex presidente Yoon

La Corea del Sud torna sotto i riflettori: l'ex presidente Yoon Suk-yeol è stato nuovamente arrestato, questa volta dalla procura speciale, per ostacolo alle funzioni ufficiali e altri reati legati alla sua gestione della legge marziale del dicembre scorso. Dopo un primo arresto e una successiva scarcerazione, la sua vicenda giudiziaria si infittisce, alimentando un clima di incertezza politica difficile da ignorare. La situazione si fa sempre più intricata e pronta a scuotere il Paese.

La procura speciale della Corea del Sud ha provveduto oggi all'arresto dell'ex presidente Yoon Suk-yeol con l'accusa di ostacolo a speciali funzioni ufficiali e per altri addebiti relativi alla sua breve imposizione di legge marziale dello scorso 3 dicembre. Yoon, arrestato una prima volta e incriminato a gennaio per aver guidato un'insurrezione, è stato rilasciato a marzo e rimosso in via ufficiale ali inizi di aprile con il via libera della Corte costituzionale al procedimento di impeachment. Dopo l'insediamento del presidente Lee Jae-myung, a inizio giugno, sono stati nominati i procuratori speciali che hanno avviato un'indagine indipendente dal governo, negli sforzi per ricostruire i fatti di dicembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net