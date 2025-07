L’emergenza Groane | Serve un Commissariato e i pompieri a Busnago

L’emergenza nelle Groane richiede interventi tempestivi e strutturati: un nuovo commissariato a Garbagnate per presidiare con efficacia un’area ad alto rischio e un distaccamento dei vigili del fuoco a Busnago, per rispondere prontamente alle emergenze di una zona densamente industrializzata. Solo con forze potenziate e organici adeguati potremo garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. È il momento di agire concretamente, perché la sicurezza non può aspettare.

Un Commissariato Groane per consentire alla polizia di presidiare davvero un’area strategica, fra spacciatori di droga, ladri che entrano sempre più spesso nelle abitazioni e criminalità organizzata. E un Distaccamento dei vigili del fuoco a Busnago, per essere più vicini a una zona densamente industrializzata senza dover rischiare di arrivare sempre troppo tardi. E per entrambi – polizia e pompieri –, poter finalmente contare su organici adeguati e almeno un centinaio di alloggi per ospitare i tanti giovani in arrivo, costretti con paghe spesso da fame a sobbarcarsi affitti onerosi o a vivere accampati nei pochi posti a disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’emergenza Groane: "Serve un Commissariato e i pompieri a Busnago"

