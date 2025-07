Geronimo La Russa presidente di Aci con il 78% dei voti

Geronimo La Russa, con il 78% dei voti, si conferma come nuovo presidente dell’ACI, segnando una vera e propria scalata ai vertici dell’associazione automobilistica italiana. Figlio del potente presidente del Senato, Ignazio La Russa, a soli 45 anni conquista la guida dell’Automobile Club d’Italia per il quadriennio 2025-2028. La sua elezione rappresenta un forte segnale di continuità e rinnovamento nel settore, aprendo nuovi orizzonti per gli automobilisti italiani.

Continua la scalata ai “piani alti“ di Geronimo La Russa, 45 anni, figlio del presidente del Senato, Ignazio. L’assemblea dell’ Automobile Club d’Italia l’ha eletto 19esimo presidente dell’Aci per il quadriennio 2025-2028. "L’associazione degli automobilisti – si legge nella nota diffusa da Roma – è tornata a scegliere la sua guida attraverso le urne con una maggioranza più ampia rispetto all’ultima volta nella quale avevano concorso più candidati nel 2012: La Russa ha ottenuto oltre il 78% dei 2.112 voti rappresentanti la totalità degli aventi diritto". Nato a Milano il 2 aprile 1980, Geronimo La Russa, sposato, due figlie, è avvocato, presidente dell’Automobile Club di Milano e ha già ricoperto la carica di vice presidente dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Geronimo La Russa presidente di Aci con il 78% dei voti

