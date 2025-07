Quella nube che 49 anni fa avvolse la Brianza e ne cambiò il destino e continua a farlo

Quella nube che 49 anni fa avvolse la Brianza e ne cambiò il destino continua a essere un ricordo vivido e un monito eterno. Sono passati quasi cinquant’anni, ma il suo eco si fa ancora sentire, ricordandoci delle conseguenze di un errore che ha segnato intere generazioni. Un episodio che ci invita a riflettere sulla responsabilità e sulla storia, perché conoscere il passato è il primo passo per costruire un futuro più sicuro.

Sono passati quasi cinquant’anni eppure sembra ieri. Perché quella maledetta nube tossica che il 10 luglio 1976 investì la Brianza oggi è più presente che mai. Non solo nelle menti di chi, quel sabato di luglio di 49 anni fa, era un bimbo che trascorreva le giornate nei cortili di Meda, Seveso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Quella nube che 49 anni fa avvolse la Brianza e ne cambiò il destino (e continua a farlo); Seveso, il 10 luglio 1976 il disastro Icmesa e la fuoriuscita di una nube tossica di diossina

