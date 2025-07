Incidenti mortali sul lavoro | parte della Puglia in zona rossa Vega

La tragedia degli incidenti mortali sul lavoro continua ad affliggere la Puglia, che si trova ora in zona rossa secondo l’Osservatorio Vega. Con un’incidenza di mortalità superiore alla media nazionale, questa regione si evidenzia come una delle più a rischio in Italia. I dati aggiornati a maggio 2025 evidenziano un quadro allarmante, richiedendo interventi tempestivi e mirati per salvare vite umane e rafforzare la sicurezza sul lavoro.

Di seguito un comunicato diffuso da Osservatorio Vega: IL COMMENTO AI DATI AGGIORNATI AL MESE DI MAGGIO 2025 " Con un'incidenza di mortalità superiore alla media nazionale, la Puglia si colloca nella zona rossa della mappatura dell'emergenza, ovvero quella in cui si trovano le regioni con un rischio di mortalità tra i più preoccupanti del Paese. Rispetto a un dato medio nazionale pari a 11,6, l'indice di mortalità per milione di lavoratori in questa regione è del 15,3." Questo è il commento di Ing. Mauro Rossato, Presidente dell'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega, in merito ai dati sugli infortuni in Puglia aggiornati al mese di maggio 2025.

