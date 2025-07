Cantiere sulla provinciale Montanara Fratelli d’Italia | Lavori di facciata

I lavori sulla provinciale Montanara fratelli d’Italia hanno acceso il dibattito tra cittadini e politici. Con interventi superficiali e di facciata, si sarebbero aspettati progetti più strutturali, duraturi e completi. Marta Evangelisti e Simone Carapia, rispettivamente capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione e al Circondario, denunciano una mancanza di investimenti concreti. La questione solleva dubbi sulla reale volontà di migliorare la viabilità locale, lasciando molte domande senza risposta.

"Interventi superficiali e di facciata, mentre ci si sarebbe aspettato qualcosa di più strutturale, completo e duraturo". Marta Evangelisti e Simone Carapia, rispettivamente capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione e al Circondario, bollano così i lavori che la Città metropolitana di Bologna sta portando avanti da alcuni giorni sulla strada provinciale Montanara. "Un’asfaltatura politica, e per giunta fatta male – protestano i due esponenti di opposizione –. Il motivo? Questo piano non interesserà tutti i centri abitati come era stato dichiarato. Infatti, in fase di rilievo, sono stati lasciati indietro molti tratti di strada non considerati particolarmente lesionati e quindi si è andati avanti a macchia di leopardo, anche nei centri abitati, come a Ponticelli davanti alla trattoria Miseria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it