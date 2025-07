Ferrari rinnovo a sorpresa in F1 | spente le voci di mercato

La Ferrari sorprende ancora una volta: dopo aver spento le voci di mercato, annuncia il rinnovo di contratto che fa tremare gli appassionati di Formula 1. La notizia del licenziamento di Christian Horner ha scosso il paddock, lasciando tutti senza parole. Con un colpo di scena, Laurent Mekies prende il timone della Red Bull, segnando un nuovo capitolo emozionante nel circus. La stagione si infiamma—e le sorprese sono solo all’inizio.

La Ferrari ha appena annunciato il rinnovo di contratto: una mossa che ha sorpreso gli appassionati di Formula 1. La notizia del licenziamento di Christian Horner ha colto di sorpresa tutti gli appassionati di Formula 1. Dopo 20 anni il dirigente sportivo britannico ha lasciato il suo ruolo di Team Principal della Red Bull, che ha subito provveduto a nominare Laurent Mekies – ex Ferrari, attualmente Team Principal della Racing Bulls – come suo successore. Horner lascia dopo otto Mondiali piloti e sei campionati costruttori vinti: probabilmente hanno pesato le questioni personali che hanno tenuto banco lo scorso anno ma anche il rendimento non esaltante della RB21 nel Mondiale 2025. 🔗 Leggi su Sportface.it