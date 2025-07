Francesca Bergesio i due stalker dell’ex Miss Italia | Ti lego al letto e ti stupro

Il dramma di Francesca Bergesio, ex Miss Italia, mette in luce il terribile fenomeno dello stalking e dei messaggi minatori che ancora troppo spesso silenziano le vittime. La sua testimonianza, coperta da indagini della procura di Asti, ci ricorda quanto sia fondamentale rafforzare le misure di protezione e sensibilizzare la società . La violenza psicologica e le minacce non devono essere tollerate: è ora di agire con decidere.

L’ex miss Italia Francesca Bergesio è stata vittima di stalking. «So dove abiti», «Ti lego al letto e ti stupro», sono i messaggi che ha ricevuto la studentessa di Cervere nel Cuneese nell’autunno 2023. La procura di Asti ha notificato l’avviso di conclusione indagini a un giovane di Catania e a un altro hater. Il primo messaggio è arrivato a febbraio. L’immagine di un teschio e la scritta «Ti stupro». Poi un secondo: «Vorrei incatenarti al letto e stuprarti per ore e ore». E ancora, in un’altra mail: «Tanto so dove abiti.». La storia la racconta oggi Il Messaggero. Gli stalker di Bergesio. Bergesio, assistita dall’avvocato Nicola Menardo, decide di denunciare. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: francesca - bergesio - miss - italia

Minacciò di morte e stupro l'ex Miss Italia Francesca Bergesio, 32enne patteggia tre mesi - Un episodio inquietante scuote il mondo dello spettacolo e della politica: minacce di morte e stupro rivolte a Francesca Bergesio, ex Miss Italia.

Non si è ancora chiuso il capitolo delle minacce a Francesca Bergesio, Miss Italia 2023 originaria di Cervere La Procura di Asti ha chiuso le indagini su un 26enne siciliano, accusato di minacce aggravate. Il giovane avrebbe inviato messaggi social con minac Vai su Facebook

«Ti incateno e ti stupro», il nuovo incubo dell'ex Miss Italia Francesca Bergesio. Minacce on line a pochi giorni dal processo per lo stalker del 2023 Vai su X

Francesca Bergesio, l’ex Miss Italia vittima degli stalker: foto di cadaveri e minacce di morte; Francesca Bergesio, i due stalker dell’ex Miss Italia: «Ti lego al letto e ti stupro»; Ti incateno e ti stupro per ore: nuove minacce a Francesca Bergesio, Miss Italia 2023.

Francesca Bergesio, l’ex Miss Italia vittima degli stalker: foto di cadaveri e minacce di morte - Violente minacce di morte e di stupro online: «So dove abiti», «Ti lego al letto e ti stupro». Lo riporta ilmessaggero.it

“Ti incateno e ti stupro per ore”: nuove minacce a Francesca Bergesio, Miss Italia 2023 - La Procura di Asti ha chiuso le indagini su un 26enne siciliano, accusato di minacce aggravate a Francesca Bergesio, Miss Italia 2023 ... Come scrive fanpage.it