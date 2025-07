Il week-end al cinema | da Superman al nuovo Jurassic World

Pronti a vivere un weekend all’insegna del grande cinema? Dalle avventure epiche di Superman e Jurassic World alle emozioni più profonde di “Shayda”, c’è una vasta scelta di titoli per tutti i gusti nelle sale bergamasche. Che siate appassionati di azione, commedie o storie toccanti, i cinema della città offrono un programma ricco e coinvolgente. Scoprite subito quali film non potete perdere!

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano "Superman", "Jurassic World – La Rinascita", "28 anni dopo", "Bambi", "Dragon Trainer" ed "Elio". Ancora, "F1® Il Film", "Lilo & Stitch" e "Tre amiche". Da annotare, inoltre, l'uscita di "Shayda", diretto da Noora Niasari, con Zar Amir-Ebrahimi, Jillian Nguyen e Mojean Aria. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI' 10 LUGLIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto) CINEMA CONCA VERDE a Bergamo "Happy holidays" (ore 21); "Tre amiche" (ore 20:45).

