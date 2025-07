Perseguitano e uccidono i miei gattini.

un incubo oscuro e inquietante. Tredici gattini neonati scomparsi e una serie di atti violenti che sconvolgono la comunità, lasciando dietro di sé solo dolore e paura. La storia di Giada Trivellato mette in luce un’efferrate realtà che colpisce il cuore di chi ama gli animali e desidera vivere in armonia con la natura, ma si trova di fronte a un orrore inaspettato e devastante.

Tredici gattini neonati scomparsi e un inferno a quattro zampe: l'orrore in campagna. "Era un paradiso, ora è un incubo". Così lo descrive Giada Trivellato, infermiera 50enne che due settimane fa ha scelto di trasferirsi in un'abitazione isolata nella zona di Macerata Feltria, immersa nella campagna, con l'unico scopo di vivere in pace coi suoi animali, una colonia felina di circa 30 gatti. Ma la quiete rurale si sarebbe presto trasformata, come racconta la donna, in un'orrida scenografia da thriller, tra gattini murati vivi, scomparse misteriose e vicini di casa inquietanti. La donna racconta di aver trovato, martedì scorso al rientro dal turno di notte nella struttura per disabili psichiatrici in cui lavora, la porta di casa chiusa con una copia di chiave non sua, la casa sottosopra e, soprattutto, spariti tutti i suoi 14 cuccioli di appena 20 giorni.