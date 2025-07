Calciomercato Juve intrigo Lucca | era promesso sposo del Napoli ma…Cosa è cambiato nelle ultime ore per l’attaccante

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un intrigo che coinvolge Lorenzo Lucca, l’attaccante dell’Udinese. Promesso sposo del Napoli, il suo futuro sembra ora oscillare tra diverse opzioni, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi sorprendenti. Cosa è cambiato nelle ultime ore? Scopriamo insieme le mosse che potrebbero rivoluzionare il destino di questo giovane talento e svelare se resterà a lungo nel nostro calcio o cambierà rotta.

Calciomercato Juve: si sta verificando un vero intrigo per Lorenzo Lucca. Promesso sposo del Napoli ma. Cosa succede. Il futuro di Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese – accostato in passato anche al calciomercato Juve -, è diventato uno degli intrighi più caldi di questo inizio di mercato. Il Napoli, che segue il giocatore da tempo, ha intensificato i contatti e sembrava a un passo dalla chiusura, ma l'inserimento prepotente dell' Atalanta ha riaperto i giochi. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la trattativa è entrata in una fase decisiva, con il club azzurro che detiene un vantaggio ma deve ora accelerare per non farselo soffiare.

Lucca si espone sul suo futuro: «Io alla Juve? Non ho parlato con nessuno. In questo momento ho un solo pensiero». Le dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi - Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese, si esprime sul suo futuro calcistico, chiarendo di non avere attualmente contatti con la Juventus.

