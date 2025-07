Elezioni regionali il segretario Fossi accoglie disponibilità di Giani per il bis | Ora confronto con altri partiti e segreteria regionale

In Toscana, il segretario Pd Emiliano Fossi apre le porte alla possibile ricandidatura di Eugenio Giani, sottolineando l'importanza di un percorso condiviso e dialogante. La disponibilitĂ del presidente a correre nuovamente alle regionali rappresenta un passo fondamentale in un momento di confronto con altri partiti e la segreteria regionale, aprendo la strada a una strategia unitaria per consolidare il futuro politico della regione.

FIRENZE – Il segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi, accoglie la disponibilitĂ alla ricandidatura del governatore Eugenio Giani. “Ringrazio il presidente Giani – dce – della disponibilitĂ alla ricandidatura. Un passaggio che ci permetterĂ di mettere a disposizione la sua figura a tutti gli interlocutori con cui in questi mesi abbiamo lavorato per costruire una prospettiva comune, seguendo il percorso anticipato giĂ ieri. Consci che i passaggi sono quelli della costruzione prima del programma e della coalizione e poi della scelta del candidato comune”. “Viaggiamo decisi e sereni in questa direzione fin dall’inizio di questo percorso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

