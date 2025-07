Max è già ora di prove sul palco Pronto il piano per la sicurezza

Sul palco si preparano le grandi prove per il concerto di Max Pezzali, con un piano sicurezza che assicura tranquillità e ordine. Presidi rafforzati e controlli rigorosi garantiranno uno spettacolo indimenticabile per 80mila spettatori attesi, tra forze private e forze dell’ordine. La sicurezza è la priorità assoluta, e ogni dettaglio è curato per un evento senza intoppi. La serata promette emozioni, ma anche massima attenzione alla tutela di tutti.

Presidi di sicurezza e sanitari rafforzati in vista del concerto di Max Pezzali, arrivato ieri in Autodromo per un primo pomeriggio di prove. I controlli nell'area dello show di sabato sera, al quale sono attesi 80mila spettatori, saranno affidati come di consueto ai privati. Ma non mancherà la presenza di polizia, carabinieri e polizia locale. In quest'ultimo caso, in particolare, annunciato l'arrivo di dieci rinforzi da Bologna. Gli agenti del capoluogo daranno manforte ai loro colleghi imolesi, una cinquantina quelli in servizio, come già accaduto durante il Gran premio di Formula 1. Il nodo viabilità resta quello più delicato.

