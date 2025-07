Così faremo crescere il riso sulle astronavi Ma non sappiamo ancora come far bollire una pentola

Se vogliamo rendere possibile la vita oltre la Terra, dobbiamo superare sfide inaspettate come far bollire una pentola nello spazio. Marta Del Bianco, biologa dell’Agenzia Spaziale Italiana, sta rivoluzionando il modo in cui coltiviamo e consumiamo cibo tra le stelle. Presentando il riso nell’orto spaziale, apre nuove frontiere per le future missioni di lunga durata. Un orto nello spazio, dice, serve «primo per ragioni…»

Marta Del Bianco, biologa, lavora all’ Agenzia Spaziale Italiana. Studia il cibo per gli astronauti. «Se vogliamo affrontare missioni di lunga durata dobbiamo imparare a coltivare cibo nello spazio», spiega a Repubblica. E oggi alla conferenza annuale della Società di Biologia Sperimentale ad Anversa, in Belgio, presenterà l’ultima pianta spuntata nell’ orto spaziale: il riso. Un orto nello spazio, dice a Elena Dusi, serve «primo per ragioni logistiche: non è pensabile stivare in un’astronave il cibo necessario per mesi. Secondo perché agli astronauti servono vitamine, antiossidanti e fibre che solo le verdure fresche forniscono. 🔗 Leggi su Open.online

