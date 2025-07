‘All’Inferno! All’Inferno!’ | Biserna presenta il suo libro

Cosa c’è di più spaventoso della realtà che ci circonda? È questa domanda che ha ispirato Giancarlo Biserna nel suo avvincente libro, ‘All’Inferno! All’Inferno!’. Presentato nell’ambito della rassegna ‘Dialoghi tra le pagine’ a Rocca San Casciano, l’opera invita i lettori a riflettere sui lati più oscuri dell’esistenza, tra verità scomode e sorprendenti. Un appuntamento imperdibile per chi ama esplorare le profondità dell’animo umano e della società.

Per la rassegna ‘Dialoghi tra le pagine’ alle 21 a Rocca San Casciano, in piazza Garibaldi, davanti al bar Caprera, presentazione del libro ‘All’Inferno! All’Inferno!’ del forlivese Giancarlo Biserna. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con alcune associazioni locali di volontariato. Anticipano gli organizzatori: "Cosa c’è di più spaventoso della realtà che ci circonda? É a questo che deve aver pensato Giancarlo Biserna, mentre si approcciava alla scrittura di ’All’inferno! All’inferno! Uno+sei racconti pericolosi ambientati in Romagna’. Racconti pericolosi che costellano una strada dritta verso l’inferno, che l’autore percorre in questo romanzo formato da ben sette trame diverse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it