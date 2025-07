Orobica Pesca festeggia i 60 anni con Mirmex Store

Orobica Pesca festeggia 60 anni di passione e qualità, un traguardo che merita di essere celebrato in grande stile! Per l’occasione, insieme a Mirmex Store, ha lanciato una promozione esclusiva che unisce il gusto alla cultura del collezionismo. Dal 14 luglio, nei sei punti vendita, ogni acquisto di almeno 50€ ti regalerà un oggetto da collezione unico, rendendo questa festa ancora più speciale. Non perdere questa opportunità di avere di più dalla tua spesa!

Orobica Pesca celebra un traguardo importante: 60 anni di attività al servizio della qualità e del gusto. Per l’occasione, lancia una promozione esclusiva che unisce la passione per la buona spesa al mondo del collezionismo, in collaborazione con Mirmex Store! A partire dal 14 luglio, nei 6 punti vendita Orobica Pesca, ogni acquisto può diventare una vera occasione da collezione: Con una spesa di almeno 50€ riceverai in omaggio un pacchetto giapponese a sorpresa tra: -The Glory of Team Rocket -Black Bolt -White Faire All’interno potresti trovare carte rare e ambitissime!!! Con una spesa di almeno 100€ i l regalo si fa ancora più prezioso: riceverai un pacchetto giapponese della serie Terastal Festival EX, con la possibilità di trovare carte eccezionali come Pikachu Teracristal o Mewtwo EX! La promozione è valida in tutti i punti vendita Orobica Pesca, fino a esaurimento scorte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Orobica Pesca festeggia i 60 anni con Mirmex Store

In questa notizia si parla di: orobica - pesca - anni - store

Orobica Pesca festeggia i 60 anni con una promozione speciale per i clienti - Orobica Pesca celebra un traguardo storico: 60 anni di passione per il mare e per i suoi clienti! E per festeggiare, dal 3 al 30 giugno, i punti fedeltà raddoppiano.

Una giornata di festa per celebrare i collaboratori e i valori che hanno fatto crescere l’azienda fino ad oggi Orobica Pesca #adv Vai su Facebook

Orobica Pesca festeggia i 60 anni con una promozione speciale per i clienti; Orobica Pesca, 60 anni di storia e un regalo neroazzurro al presidente; Orobica Pesca sempre più green: «Pesce refrigerato grazie al sole».

Orobica Pesca festeggia i 60 anni con una promozione speciale per i clienti - Sessant’anni di attività, sessant’anni di fiducia, qualità e passione. Come scrive bergamonews.it

Orobica Pesca festeggia 60 anni tra persone, passione e famiglia - La grande festa Orobica Pesca festeggia 60 anni tra persone, passione e famiglia Una giornata di festa per celebrare i collaboratori e i valori che hanno fatto crescere l’azienda fino ad oggi ... Segnala bergamonews.it