Pavia al Broletto le canzoni di Rino Gaetano con Alessio Vassallo

Preparati a vivere un’emozionante serata di musica e parole al Broletto di Pavia, dove le canzoni di Rino Gaetano rivivranno grazie alla straordinaria interpretazione di Alessio Vassallo. Nell’ambito della rassegna "Fatti di musica e parole", questo omaggio unico fonde narrazione e performance, portandoti nel cuore dell’arte e della memoria musicale italiana. Non perdere l’occasione di scoprire un tributo che vibra di passione e autenticità. Ti aspettiamo per un’esperienza indimenticabile!

Omaggio a Rino Gaetano al Broletto sabato alle 21,30 nell’ambito della rassegna " Fatti di musica e parole ", organizzata dall’assessorato alle politiche culturali. Con la regia di Alessandra Pizzi lo spettacolo fonde narrazione e performance musicale: protagonista Alessio Vassallo (nella foto) che ha interpretrato Mimì Augello, l’amico del giovane Montalbano televisivo che dà corpo e voce a Rino Gaetano, in un’interpretazione ricca di intelligenza, ironia e poesia, con la musica dal vivo di Lorenzo Mancarella. "E cantava le canzoni" (intero 10 euro, ridotto 8 biglietti acquistabili online) racconta il percorso artistico e umano di Rino Gaetano (1950-1981), artista capace di raccontare il mondo con un’ironia tagliente e una leggerezza solo apparente, nascondendo nei suoi testi una critica profonda alla società del suo tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, al Broletto le canzoni di Rino Gaetano con Alessio Vassallo

