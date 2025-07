Alla faccia del trionfo Capitale | duello sui numeri | Un’occasione persa

Alla faccia del trionfo capitale, i dati turistici dipingono un quadro ben diverso: numeri deludenti e un'occasione persa di rilancio. Mentre il vicesindaco Vimini celebava un successo, i consiglieri di centrodestra Marchionni e Andreolli smascherano la realtà , evidenziando come il bottino sia magro e insufficiente a giustificare entusiasmo e autocelebrazione. Partiamo dai numeri – sottolinea Marchionni – perché solo analizzando i dati possiamo mettere in prospettiva l’effettiva portata del risultato».

"Altro che trionfo: numeri turistici deludenti, occasione persa". All’indomani del bilancio della Capitale della cultura e delle parole del vicesindaco DaDaniele Vimini che ha disegnato i contorni di un trionfo, i consiglieri di centrodestra Giulia Marchionni e Dario Andreolli affondano il colpo "un bottino magro che non giustifica nĂ© l’entusiasmo nĂ© l’autocelebrazione". "Partiamo dai numeri – sottolinea Giulia Marchionni –. I dati ufficiali, forniti dalla Regione Marche e dallo stesso Comune di Pesaro, parlano chiaro: nel 2024 gli arrivi sono stati 263.123 e le presenze 948.257. Un aumento rispetto al 2023, quando si erano registrati 232. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Alla faccia del trionfo". Capitale: duello sui numeri: "Un’occasione persa"

In questa notizia si parla di: trionfo - numeri - capitale - occasione

I numeri del trionfo di Dan in Romania, consensi per il 53,6% - A Bucarest, la vittoria di Nicusor Dan nel ballottaggio ha sorpreso, smentendo i pronostici e segnando il trionfo dell'europeismo sul sovranismo.

Juve, quanto ha speso Exor? Con questa doppia operazione da 15 milioni di euro ciascuna, le risorse provenienti da Exor tra versamenti e aumenti di capitale hanno raggiunto quasi quota 680 milioni di euro negli ultimi quattordici anni. Oltre agli aumenti tr Vai su Facebook

Buon compleanno, Leandro! ? Oggi Leandro Paredes compie 31 anni. Una carriera divisa tra Roma, Russia, Francia e Nazionale, con un filo giallorosso che lo ha riportato nella Capitale per ben due volte. ? Dal primo arrivo nel 2014 fino alla maglia numer Vai su X

Capitale Europea della cultura, GO! 2025 è già un trionfo; Elezioni in Russia, per Sobyanin trionfo fasullo nella marea opaca del voto elettronico. Così il sindaco di M…; Rimini capitale della ginnastica, Europeo storico prima delle Olimpiadi. Si parte con la maschile.

"Alla faccia del trionfo". Capitale: duello sui numeri: "Un’occasione persa" - Giulia Marchionni: "Sul turismo molto meglio Senigallia senza gli aiuti di Pesaro". msn.com scrive

Agrigento capitale: Giuli, occasione da non fallire - Ansa.it - (ANSA) "Agrigento ha vinto con una proposta credibile, ha la possibilità di divenire il cardine della rinascita di un territorio ricco di complessità ... Come scrive ansa.it