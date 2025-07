Le scuole aperte per ferie | Agosto nel capanno di Garibaldi Ma alcuni studenti vanno a lavorare

Le scuole aperte per le ferie di agosto nel Capanno di Garibaldi sono un'opportunità unica: tra laboratori, incontri e avventure tematiche, si promuove non solo la didattica ma soprattutto la crescita e la scoperta. Anche quando il sole splende, l’educazione non va in vacanza, offrendo ai giovani esperienze indimenticabili che alimentano curiosità e passione per il sapere. Perché l’educazione, anche d’estate, è il vero investimento nel futuro.

Dalla settimana marziana per conoscere l'universo che ci circonda all'escape room nell'abbazia di Pomposa; dagli studenti che accolgono i più piccoli in un pionieristico campo estivo allo sbarco storico al Capanno Cavalieri, a Nazioni, capanno dove si rifugiò l'eroe dei due mondi, Garibaldi. Le scuole non chiudono per ferie, sotto una pioggia di laboratori, lezioni, incontri. Iniziative che hanno come obiettivo certo la didattica ma soprattutto strappare i ragazzi alla strada nel deserto della città. E' il Piano Estate, iniziativa promossa dal ministero dell'Istruzione, al quale aderiscono sempre più istituti.

