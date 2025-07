vento pioggia e disagi alberi e rami sulle strade e sopralluoghi nei cantieri

Il pomeriggio si apre con la consapevolezza dell’intenso lavoro svolto dai vigili del fuoco, impegnati a ripristinare sicurezza e ordine tra alberi caduti e strade invase dalla pioggia e dal vento. Le condizioni meteo estreme hanno messo a dura prova la nostra comunità, ma grazie alla loro dedizione, si iniziano già a vedere i primi segnali di ritorno alla normalità. Un impegno che continuerà fino al completo ripristino della stabilità.

Dal Torrione simbolo della Riviera delle Palme alle strade invase dai rami, sono state ore di grande impegno per i vigili del fuoco, chiamati a fronteggiare i danni provocati dal maltempo nella notte. Raffiche di vento e pioggia battente hanno causato numerosi disagi, con almeno una quindicina di richieste arrivate al centralino dei soccorsi, che ha coordinato un intervento dietro l’altro per tutta la durata dell’emergenza. Il pomeriggio è iniziato con la necessità di intervento al Torrione, in piazza Sacconi, nel cuore del paese alto di San Benedetto. Il maltempo, in questo caso, c’entra poco o nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it