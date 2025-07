Più sicurezza a Sesto Aumentano i controlli

Con risultati tangibili e un impegno costante, il piano estate della polizia locale di Sesto San Giovanni punta a rafforzare la sicurezza urbana, tutelando cittadini e visitatori. Con oltre 8.500 controlli e interventi mirati, i nostri agenti sono in prima linea per mantenere un ambiente più sicuro e vivibile. Questi sforzi dimostrano come, grazie alla collaborazione e alla presenza attiva sul territorio, possiamo costruire una città più protetta e tranquilla per tutti.

Scatta il piano estate della polizia locale di Sesto San Giovanni, che ha aumentato i servizi straordinari e ha avviato un presidio attivo del territorio per garantire la sicurezza urbana. In questo periodo sono state oltre 8.500 le persone controllate dagli agenti del comando di via Volontari del Sangue e sono stati eseguiti 5.000 ispezioni notturne e altre mille nei nei parchi. Quasi tutti i blitz nelle aree verdi cittadine si sono concluse con gli ordini di allontanamento, i mini daspo, ai soggetti ritenuti pericolosi o che stavano trasgredendo il regolamento di polizia urbana. A Sesto sono poi operative più di 200 telecamere, accese 24 ore su 24 e in continuo collegamento con le centrali operative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Più sicurezza a Sesto". Aumentano i controlli

