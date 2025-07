Allarme morti di caldo | tutto falso

Le notizie allarmistiche sul cambiamento climatico e le morti di caldo sono spesso fuorvianti. Recenti studi dell’Imperial College di Londra hanno dichiarato un triplicarsi delle vittime, ma i dati reali dimostrano il contrario, con nessun aumento a Milano e errori nel calcolo della popolazione di Roma. È importante distinguere tra allarmi mediatici e realtà scientifica, per una percezione più corretta del problema. Continua a leggere e scopri la verità dietro queste affermazioni.

L’Imperial college di Londra: «Decessi triplicati per il cambiamento climatico». Ma è solo un calcolo probabilistico smentito dalla realtà: nessun aumento di vittime a Milano. E per quanto riguarda Roma, la ricerca sbaglia pure il conteggio degli abitanti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Allarme morti di caldo: tutto falso

