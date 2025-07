Fermo Sprint pronta ai blocchi di partenza Piazza del Popolo si trasforma in una pista

l’Associazione Sport Atletica Fermo, che con passione e professionalità trasforma Piazza del Popolo in una vera e propria pista di gara. Un’occasione unica per i più giovani di vivere l’emozione dell’atletica, condividere il loro entusiasmo e scoprire il piacere di correre liberi come il vento. Preparati a vivere una giornata indimenticabile all’insegna dello sport e del divertimento!

Veloci come il vento, liberi di volare, nel cuore della città di Fermo. È l'idea di ' Fermo sprint ', la prima giornata dedicata all' atletica con una gara di velocità per bambini, che si terrà il 18 luglio a partire dalle 17.30. L'iniziativa è dell'associazione Sport Atletica Fermo, si rivolge a bambini dai 6 ai 13 anni che saranno divisi in quattro categorie e si sfideranno su una distanza di 50 metri. A curare i dettagli dell'organizzazione è Alessandra Andruszkiewicz, già campionessa di salto in alto, oggi allenatrice per i ragazzi delle scuole medie: "Abbiamo pensato a un evento che portasse la bellezza dell'atletica nel salotto buono della città.

