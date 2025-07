Tour de France oggi sesta tappa Orario percorso e dove vederla in tv anche in chiaro

Oggi, giovedì 10 luglio, la magia del Tour de France 2025 prosegue con la sesta tappa, un affascinante percorso di 201,5 km da Bayeux a Vire Normandie. La battaglia tra i grandi ciclisti si fa sempre più avvincente, mentre Tadej Pogacar in maglia gialla guida la corsa. Scopri gli orari, il percorso e come seguire questa spettacolare tappa in TV anche in chiaro, per non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante gara.

(Adnkronos) – Tappa 6 del Tour de France 2025. Oggi, giovedì 10 luglio, la Grande Boucle affronta la sesta frazione dell'edizione 112. Si va da Bayeux a Vire Normandie, 201.5 chilometri verso la Normandia. In maglia gialla c'è Tadej Pogacar. Ecco orario, percorso e dove vedere la sesta tappa del Tour de France 2025 in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

