Performance artistica sulle pareti rocciose del Castel Baradello

Un evento unico nel suo genere, "Au bout des doigts" trasforma le imponenti pareti rocciose del Castel Baradello in un palcoscenico naturale, dove danza verticale, slackline, musica dal vivo e arti circensi si fondono in un’esperienza multisensoriale. Questa performance multidisciplinare, presentata dal Teatro Sociale di Como – AsLiCo, invita il pubblico a immergersi in un mondo di emozioni e bellezza, dimostrando come l’arte possa valorizzare e rispettare il nostro ambiente. Non perdere questa magica occasione di vivere l’arte in modo innovativo e sostenibile.

Una performance multidisciplinare che unisce danza verticale, slackline, musica dal vivo e arti circensi. È "Au bout des doigts", lo spettacolo di danza verticale, presentato dal Teatro Sociale di Como – AsLiCo, che si svolgerà nelle due serate di venerdì 25 e domenica 27 luglio, alle 21, con ingresso libero. Le pareti rocciose del Castel Baradello, per l’occasione diventeranno il corpo scenico di un allestimento a impatto ambientale zero, con luci alimentate da energia solare, assenza di cavi e rumori artificiali, e un rispetto assoluto del paesaggio. La performance unisce danza verticale, esibizioni acrobatiche, musica dal vivo e arti circensi, sulle pareti del Castel Baradello, monumento storico sul monte che domina Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Performance artistica sulle pareti rocciose del Castel Baradello

