nuovo centro civico di spazzate ok al piano finanziato da leclerc

Passo in avanti verso la costruzione del nuovo centro civico di Spazzate Sassatelli. Il Comune ha infatti dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione dell’immobile nella frazione cittadina, duramente colpita dalle alluvioni del 2023. È previsto un investimento complessivo di quasi 530mila euro, che arriveranno in buona parte dalla donazione del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, integrati da un ulteriore contributo di 37.500 euro. Quest’ultimo, in particolare, sarà richiesto al Gse – Gestore dei servizi energetici, società interamente controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze che promuove lo sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it