Fili a bassa corrente anti-piccioni | Installiamoli anche nel loggiato

Nel cuore di Morciano, il portico del 'Pavaglione' è un autentico tesoro architettonico, ma purtroppo il problema dei piccioni rischia di rovinarne la bellezza e la sicurezza. Per proteggere questo patrimonio e garantire un ambiente più pulito e sicuro, l’amministrazione ha deciso di installare fili a bassa corrente anti piccioni nel loggiato, offrendo così una soluzione efficace e rispettosa. È il momento di ridare splendore a questa storica piazza, migliorando la qualità della vita di tutti i cittadini.

Una scossa per eliminare il problema piccioni nel loggiato che porta al municipio. Siamo nel cuore di Morciano, nella piazza dove si affaccia il portico che per tanti è il ‘Pavaglione’, termine questo che identifica una particolare struttura nelle zone della Romagna con edifici caratterizzati da portici su più lati. Bello il porticato, ma quando vi si cammina c’è il pericolo si essere presi di mira dai piccioni. In passato l’amministrazione aveva cercato di mettere mano al problema con un impianto composto da fili in cui passa la corrente a bassa tensione, posti nella parte esterna del porticato, sulle cornici all’aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fili a bassa corrente anti-piccioni: "Installiamoli anche nel loggiato"

