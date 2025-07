Le allucinazioni dell' intelligenza artificiale sono arrivate in tribunale

Le allucinazioni dell'intelligenza artificiale hanno superato i confini digitali, arrivando fino ai tribunali. Sempre più avvocati si affidano all’AI per rafforzare le proprie argomentazioni, ma attenzione: se non si controlla attentamente, si rischia di finire con precedenti inventati e leggi strampalate. Un ricercatore sta ora raccogliendo questi casi internazionali, con Stati Uniti e Israele in prima linea. La sfida è garantire che la tecnologia supporti la giustizia, non la comprometta.

