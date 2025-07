Ucraina Zelensky a Roma vede il Papa e Mattarella | L’Italia è con voi

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Roma in un momento cruciale per l’Ucraina, partecipando alla Conferenza sulla ricostruzione e incontrando figure di rilievo internazionale come Papa Leone XIV e il Presidente Mattarella. Questi incontri segnano un passo importante nel sostegno globale e nella ricerca di soluzioni condivise. La visita di Zelensky a Roma sottolinea l’impegno dell’Italia e della comunità internazionale nel rafforzare la collaborazione e la speranza di un futuro di pace.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Roma per partecipare alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, alla quale prendono parte, tra gli altri, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. In questa occasione, Zelensky ha avuto diversi incontri ufficiali. Il leader ucraino ha incontrato Papa Leone XIV, che ha offerto la disponibilità del Vaticano a ospitare eventuali negoziati di pace tra Kiev e Mosca. Zelensky ha anche incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ribadito “l’amicizia sincera e convinta dell’Italia” e “il pieno sostegno del nostro paese all’indipendenza, alla sovranità, alla integrità territoriale dell’Ucraina”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky a Roma vede il Papa e Mattarella: “L’Italia è con voi”

