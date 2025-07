Perché Carlo Ancelotti è stato condannato in Spagna | ecco le pesanti accuse dei giudici di Madrid

Perché Carlo Ancelotti, uno dei migliori allenatori al mondo, è stato condannato in Spagna per frode fiscale? La sentenza emessa dai giudici di Madrid, che si aggiunge a un elenco di illustri coinvolti, solleva molte domande sulla lotta contro l'evasione fiscale nel calcio internazionale. Ma cosa significa questa decisione per la carriera e il futuro del tecnico italiano? Scopriamolo insieme.

Un Tribunale spagnolo ha condannato il nuovo ct del Brasile, l’italiano Carlo Ancelotti, per frode fiscale: pesantissima la sentenza emessa dai giudici di Madrid. Da anni ormai i magistrati spagnoli sono a caccia di allenatori e calciatori che avrebbero evaso le tasse. Nel mirino dei giudici erano già finiti personaggi del calibro di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e José Mourinho. Nelle scorse ore è toccato a Carlo Ancelotti. (ANSA FOTO) – Notizie.com Ancelotti, 66enne ex calciatore nato a Reggiolo, non lontano da Reggio Emilia, è considerato uno dei più grandi e vincenti allenatori della storia del calcio. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Perché Carlo Ancelotti è stato condannato in Spagna: ecco le pesanti accuse dei giudici di Madrid

