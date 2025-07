Srt 436 fra San Miniato e Fucecchio inaugurato il primo lotto di adeguamento

Un traguardo importante per la sicurezza e la mobilità sostenibile in Toscana: questa sera, alla presenza di autorità regionali, è stato inaugurato il primo lotto dell’adeguamento della SRT 436 tra San Miniato e Fucecchio. Un passo avanti verso una viabilità più moderna e sicura, che apre la strada alla futura pista ciclopedonale, migliorando la qualità della vita dei cittadini e promuovendo un modo di muoversi eco-friendly.

FUCECCHIO – È giunto a conclusione il primo tratto dell’ intervento di adeguamento della Srt 436 tra San Miniato a Fucecchio, in vista della successiva realizzazione della pista ciclopedonale. Si tratta dell’ampliamento del tratto compreso tra la nuova rotatoria nel Comune di San Miniato fino al confine con Fucecchio, inaugurato questa sera (9 luglio) alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’assessore regionale a trasporti e mobilità Stefano Baccelli e dei sindaci dei Comuni di Fucecchio e San Miniato, Emma Donnini e Simone Giglioli. L’opera, finanziata dalla Regione Toscana con un impegno complessivo di 2 milioni e 920 mila euro, è stata suddivisa in due lotti attuativi, ai quali corrispondono due accordi di programma. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

