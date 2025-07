Furto e spese pazze in gioielleria | 3 arresti

Un rocambolesco furto in una gioielleria si trasforma in un vero e proprio incubo per tre sospettati, arrestati dai Carabinieri di Villasanta. Dopo aver derubato un borsello in hotel, hanno tentato di coprire le tracce con una spesa costosa di gioielli, ma sono stati scoperti. La loro fuga si conclude con l’arresto: tre uomini senza fissa dimora, coinvolti in una serie di reati. La vicenda si arricchisce di colpi di scena e di un importante intervento delle forze dell’ordine.

Avevano rubato un borsello in hotel ed erano andati a farsi la spesa, costosa, di gioielli. Ma non hanno avuto vita facile. I carabinieri della Stazione di Villasanta hanno arrestato tre cittadini stranieri, un 53enne e un 29enne di nazionalitĂ cubana e un 34enne peruviano, tutti senza fissa dimora, ritenuti responsabili, di furto aggravato continuato in concorso e indebito utilizzo di carta di credito. Contestualmente sono stati tutti deferiti per il reato di soggiorno e ingresso illegale in Italia. Tutto comincia da una segnalazione giunta alla Stazione dei carabinieri di Villasanta da parte dei colleghi di Gallarate: in una gioielleria di un centro commerciale brianzolo (“Il Gigante” di Villasanta) era appena stato fatto un pagamento utilizzando alcune carte di credito rubate solo qualche ora prima a un cittadino statunitense in un albergo di Cardano al Campo, in provincia di Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furto e spese pazze in gioielleria: 3 arresti

