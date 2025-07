La crisi Peg Perego Allarme dei sindacati | Non solo i 90 tagli Tutto il sito è in bilico

La crisi della Peg Perego scuote il mondo industriale e sindacale, con 90 licenziamenti ufficiali e un sito industriale a rischio chiusura totale. Dopo l’annuncio shock, i sindacati temono ripercussioni più profonde e chiedono risposte chiare. La situazione è in bilico, tra rinvii e difficoltà di dialogo, mentre il futuro dell’azienda e dei suoi lavoratori resta appeso a un filo. Una soluzione concreta potrebbe ancora essere possibile, ma il tempo stringe.

I 90 licenziamenti ufficializzati il 3 luglio e il futuro della Peg Perego. Ieri, l’incontro azienda-sindacati dopo l’annuncio choc della sforbiciata al personale, "un tavolo interlocutorio", dicono a lavori conclusi i metalmeccanici, mentre slitta l’audizione fissata per oggi in Regione: "La direzione non poteva – spiega Adriana Geppert della Fiom-Cgil Brianza – siamo stati riconvocati per il 17 luglio, ma anche per quella data hanno problemi". L’audizione in Commissione ci sarà in ogni caso, "il Pirellone ha già confermato". Al centro dell’incontro, l’analisi della situazione con le organizzazioni che chiedono "il ritiro degli esuberi e un piano di rilancio dello stabilimento di Arcore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La crisi Peg Perego. Allarme dei sindacati: "Non solo i 90 tagli. Tutto il sito è in bilico"

