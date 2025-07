TuttInGioco | verso le finali nazionali anche in Puglia Centro sportivo italiano

TuttInGioco conquista la Puglia, portando entusiasmo e inclusione nelle finali nazionali presso il Centro Sportivo Italiano. Con migliaia di giovani coinvolti, 34 Comuni partecipanti, e oltre 1.800 voucher sportivi destinati alle famiglie in difficoltĂ , questa iniziativa si conferma un esempio di come lo sport possa unire, coinvolgere e cambiare vite. Un progetto che dimostra ancora una volta il potere dello sport come strumento di speranza e crescita per tutti.

Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili: Migliaia di giovani, 34 Comuni coinvolti, 51 oratori attivi e 1.800 voucher sportivi per famiglie in difficoltĂ : sono questi i numeri della terza edizione di “TuttInGioco”, il progetto sociale promosso da Fondazione Conad ETS in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, che rende lo sport estivo accessibile a tutti, con particolare attenzione ai ragazzi in condizioni economiche svantaggiate. Dopo il successo delle prime due edizioni, “TuttInGioco” è tornato anche quest’anno coinvolgendo oratori e societĂ sportive in tutta Italia, trasformati in centri estivi di sport, gioco e inclusione sociale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - “TuttInGioco”: verso le finali nazionali, anche in Puglia Centro sportivo italiano

In questa notizia si parla di: tuttingioco - finali - nazionali - puglia

TuttInGioco: verso le finali nazionali, anche in Puglia.

“TuttInGioco”: verso le finali nazionali, anche in Puglia Centro sportivo italiano - 800 voucher sportivi per famiglie in difficoltà: sono questi i numeri della terza edizione di “TuttInGioco”, il progetto sociale promoss ... Si legge su noinotizie.it

Torneo estivo degli oratori, si parte da Ravenna: 1.800 ragazzi in campo per “TuttInGioco” - Sarà Ravenna ad aprire lunedì 15 luglio le finali del Torneo Nazionale estivo degli Oratori, momento culminante della terza edizione di “TuttInGioco”, il ... Segnala ravennanotizie.it