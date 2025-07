Corsi sostegno tre anni di servizio | aperti i BANDI delle Università ecco le scadenze AGGIORNATO con Bari Tuscia Enna

Se sei un docente con almeno tre anni di servizio nel sostegno e sogni di specializzarti, questa è l'occasione che aspettavi. Sono stati aperti i bandi delle università per i percorsi di specializzazione, con scadenze aggiornate e dettagliate per Bari, Tuscia ed Enna. Non perdere l’opportunità di consolidare la tua carriera: scopri tutte le novità e preparati a cogliere questa importante occasione di crescita professionale.

Percorsi di specializzazione per docenti con tre anni di servizio sostegno per il grado specifico negli ultimi cinque svolti in scuole stataliparitarie, ai sensi del dm n. 75 del 24 aprile 2025. Necessario il titolo di studio di accesso al grado richiesto. L'articolo Corsi sostegno tre anni di servizio: aperti i BANDI delle Università, ecco le scadenze AGGIORNATO con Bari, Tuscia, Enna . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostegno - anni - servizio - corsi

Sostegno primaria: non basta una laurea in Psicologia e 3 anni di servizio - L'accesso al percorso di specializzazione INDIRE per il sostegno nella scuola primaria richiede requisiti precisi.

AGGIORNAMENTO 9 LUGLIO 2025 - I nuovi corsi di specializzazione sul sostegno sono riservati ai docenti con almeno tre anni di servizio e a chi ha conseguito il titolo all’estero Vai su Facebook

Corsi sostegno tre anni di servizio e specializzati estero: le Università pubblicano i BANDI [AGGIORNATO con Siena] Vai su X

Percorsi sostegno, INDIRE pubblica nuove FAQ: sono compatibili con corso abilitante 60 e 30 CFU? Ci sono riserve di posti? Aggiornate al 4 luglio; Corsi di Sostegno INDIRE per precari e specializzati esteri: Pubblicate le Nuove FAQ; Corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per chi ha almeno tre anni di servizio, domande fino all'8 luglio.

Corsi di specializzazione sul sostegno per chi ha 3 anni di servizio o titolo estero: ecco i Bandi delle Università - Le Università che attivano i corsi di specializzazione sul sostegno rivolti ai docenti con 3 anni di servizio o con titolo estero stanno pubblicando i bandi per l'avvio dei percorsi. Riporta ticonsiglio.com

Proroga domande corsi INDIRE sostegno per triennalisti: c’è tempo fino alle 17.00 del 9 Luglio - L'INDIRE ha comunicato la proroga della scadenza per le iscrizioni ai corsi sul sostegno per i docenti con 3 anni di servizio (triennalisti). ticonsiglio.com scrive