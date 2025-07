unimc iscrizioni dal 15 luglio con nuovi corsi

Il cuore pulsante dell’Università di Macerata si prepara ad accogliere gli studenti con un’offerta innovativa e sostenibile. Dal 15 luglio sono aperte le iscrizioni per l’anno 2025/2026, con corsi all’avanguardia in intelligenza artificiale, giustizia sociale e molto altro. Un percorso formativo che mira a preparare protagonisti del cambiamento. Le nuove leve sono pronte a fare la differenza, perché il futuro appartiene a chi osa sognare e agire.

Aperte dal 15 luglio le iscrizioni all’ Università di Macerata per l’anno 20252026, con un’offerta formativa rinnovata e improntata alla sostenibilità, intelligenza artificiale e giustizia sociale. "Crediamo che l’Università debba offrire strumenti per comprendere e guidare il cambiamento", sottolinea il rettore John McCourt. Un’attrattività confermata da un aumento del 14% nelle immatricolazioni per l’anno accademico appena concluso. Il cuore del rinnovamento riguarda i corsi di laurea magistrale, con due nuovi percorsi professionalizzanti pensati per chi lavora o non può frequentare in presenza: Governance delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni complesse e Politiche e programmazione dei servizi alla persona, entrambi del Dipartimento di Giurisprudenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it